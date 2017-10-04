جراحة دقيقة تستأصل دماغ إضافي من رأس طفل حديث الولادة ببريدة

نجح أطباء مستشفى بريدة المركزي في اجراء عملية جراحية دقيقة لطفل حديث الولادة ، لديه تشوّه في الرأس ، بما يعرف بالقيلة الدماغية ، وكانت تحتوي على دماغ ثان.

وتشير المعلومات الطبية بان الطفل والمنوم بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، كان حديث ولادة ، وقد ولد بتشوه بالرأس من الخلف مايعرف بالقيلة الدماغية ، وكانت تحتوي على دماغ ثان كامل تشريحيا مع أنصال بنسبة دماغية حية و أوعية مع الدماغ الأساسي داخل القحف .

وقد أعد الأطباء بمستشفى بريدة المركزي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور عبدالله السويري بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خطة لإجراء العملية الجراحية اسهمت في فصل الدماغ الاضافي بنجاح ، كما أجريت له عملية أخرى لتوسيع لعظام الجمجمة بعد ١٥ يوما من العملية الأولى ، وقد تكللت بالنجاح ، دون أن تتأثر الأعصاب المرتبطة بالمخ ، والطفل قد غادر المستشفى وحالته الصحية جيدة.