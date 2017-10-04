نجح أطباء مستشفى بريدة المركزي في اجراء عملية جراحية دقيقة لطفل حديث الولادة ، لديه تشوّه في الرأس ، بما يعرف بالقيلة الدماغية ، وكانت تحتوي على دماغ ثان.
وتشير المعلومات الطبية بان الطفل والمنوم بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، كان حديث ولادة ، وقد ولد بتشوه بالرأس من الخلف مايعرف بالقيلة الدماغية ، وكانت تحتوي على دماغ ثان كامل تشريحيا مع أنصال بنسبة دماغية حية و أوعية مع الدماغ الأساسي داخل القحف .
وقد أعد الأطباء بمستشفى بريدة المركزي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور عبدالله السويري بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خطة لإجراء العملية الجراحية اسهمت في فصل الدماغ الاضافي بنجاح ، كما أجريت له عملية أخرى لتوسيع لعظام الجمجمة بعد ١٥ يوما من العملية الأولى ، وقد تكللت بالنجاح ، دون أن تتأثر الأعصاب المرتبطة بالمخ ، والطفل قد غادر المستشفى وحالته الصحية جيدة.
جراحة دقيقة تستأصل دماغ إضافي من رأس طفل حديث الولادة ببريدة
نجح أطباء مستشفى بريدة المركزي في اجراء عملية جراحية دقيقة لطفل حديث الولادة ، لديه تشوّه في الرأس ، بما يعرف بالقيلة الدماغية ، وكانت تحتوي على دماغ ثان.
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