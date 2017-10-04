 جراحة دقيقة تستأصل دماغ إضافي من رأس طفل حديث الولادة ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جراحة دقيقة تستأصل دماغ إضافي من رأس طفل حديث الولادة ببريدة سلاح الجوي البريطاني يعترض طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية أمير القصيم يبحث إيجاد جائزة للموظف المثالي وسبل الارتقاء بالخدمات استعرض وثائق عمرها 59 عام..وزير الصحة يدشن معرض حكاية مدينة الملك سعود الطبية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7285.75 نقطة وزارة الإسكان تعلن بدء العمل في مشروع الضاحية السكنية بالطائف الجديد المبارك يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للعقار تكليف ثلاث نساء بمناصب قيادية في “العمل والتنمية الاجتماعية” ضبط أربعة مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا وافدين بعد الاعتداء عليهم بالجوف دوريات الأمن بالخرج تقبض على خاطف الحدث في خطة فرضية .. انهيار مبنى ببريدة نتج عنه إصابات واحتجازات والدفاع المدني يتدخل قناة الجزيرة القطرية تثني على دور المملكة في الحد من نفوذ إيران دون أن تشعر

جراحة دقيقة تستأصل دماغ إضافي من رأس طفل حديث الولادة ببريدة

جراحة دقيقة تستأصل دماغ إضافي من رأس طفل حديث الولادة ببريدة
المناطق _ بريدة

نجح أطباء مستشفى بريدة المركزي في اجراء عملية جراحية دقيقة لطفل حديث الولادة ، لديه تشوّه في الرأس ، بما يعرف بالقيلة الدماغية ، وكانت تحتوي على دماغ ثان.
وتشير المعلومات الطبية بان الطفل والمنوم بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، كان حديث ولادة ، وقد ولد بتشوه بالرأس من الخلف مايعرف بالقيلة الدماغية ، وكانت تحتوي على دماغ ثان كامل تشريحيا مع أنصال بنسبة دماغية حية و أوعية مع الدماغ الأساسي داخل القحف .
وقد أعد الأطباء بمستشفى بريدة المركزي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور عبدالله السويري بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خطة لإجراء العملية الجراحية اسهمت في فصل الدماغ الاضافي بنجاح ، كما أجريت له عملية أخرى لتوسيع لعظام الجمجمة بعد ١٥ يوما من العملية الأولى ، وقد تكللت بالنجاح ، دون أن تتأثر الأعصاب المرتبطة بالمخ ، والطفل قد غادر المستشفى وحالته الصحية جيدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>