جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 3.5 مليون حبة مخدرة

نجح جمرك ميناء ضباء في إحباط محاولة تهريب 3.509.319 حبةً مخدرةً عثر عليها مخبأة وسط طبليات محملة بأكياس لتعبئة حبيبات البلاستيك .

وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي, أنه عند قدوم إحدى الإرساليات عن طريق إحدى العبّارات القادمة للجمرك وبإنهاء إجراءاتها الجمركية تم العثور على عدد من الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل أكياس بلاستيكية بعد أن تم تغليفها بطريقة مصنعية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .