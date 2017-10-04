 نائب خادم الحرمين الشريفين يتبرع بستة عشر مليون ريال للجمعيات الخيرية بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب خادم الحرمين الشريفين يتبرع بستة عشر مليون ريال للجمعيات الخيرية بالقصيم

نائب خادم الحرمين الشريفين يتبرع بستة عشر مليون ريال للجمعيات الخيرية بالقصيم
المناطق _ واس

تبرع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حسابه الخاص بمبلغ ( 16 ) مليون ريال للجمعيات الخيرية في منطقة القصيم، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن (مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة).
ونفذ الدعم الخيري في منطقة القصيم من خلال مناقشة 12 جمعية خيرية في المنطقة لتحديد البرامج المقدمة لشرائح متنوعة للمجتمع وتحديد مبلغ الدعم لكل جمعية بما يتناسب مع أعداد المستفيدين، إذ بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في منطقة القصيم سبعة آلاف و296 مستفيداً ومستفيدة، شملت خمس فئات من رعاية الأيتام ومرضى السرطان والشباب والشابات المقبلين على الزواج والتنمية الأسرية وذوي الاحتياجات الخاصة .
وبدأ الدعم الخيري من نائب خادم الحرمين الشريفين ضمن (مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة)، الذي شمل فئات الجمعيات كافة، وشرائح متنوعة من المستفيدين، من منطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال، وأوفى بمتطلبات ( 680 ر 11 ) ألف مستفيد من خلال 14 جمعية خيرية ، فيما كانت محطته الثانية بمنطقة مكة المكرمة بتبرع بمبلغ 15 مليون ريال إذ شمل (914 ر 14) ألف مستفيد من خلال عشر جمعيات خيرية ، كما حظيت المنطقة الشرقية بدعم خيري بلغ (16) مليون ريال شاملا احتياجات أكثر من 41 ألف مستفيد عبر عشر جمعيات خيرية .

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