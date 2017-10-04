هيئة الرياضة تتوعد بملاحقة العديد من الشركات

حذرت الهيئة العامة للرياضة العديد من الشركات التي تتعدى على على الحقوق التجارية للاتحاد السعودي لكرة القدم، واستخدامها في أغراض تجارية من خلال طرحها كإعلانات دعائية وحملات تسويقية باستغلال اسم وشعار ورسوم الاتحاد وصور ومقاطع للاعبي المنتخب الوطني ومبارياته الرسمية والودية من دون الحصول على أي أذن من الاتحاد أو الشركات الراعية له إلى جانب استغلال شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم وشعار مونديال كأس العالم 2018م بصورة غير قانونية، وقالت: “الهيئة العامة للرياضة تود بصفتها المعنية بتنظيم ورعاية الشأن الرياضي في المملكة العربية السعودية التنبيه على جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية العائدة للاتحاد السعودي بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو للاتحاد الدولي إلاّ بعد الرجوع لهما وأخذ موافقة خطيه منهما تفيد بذلك وتحدد شروط استخدام تلك الحقوق”.

واضافت : “سنتخذ الإجراءات القانونية بصورة فورية لدى الجهات المختصة ضد كل من صدر عنه تعدٍ على الحقوق التجارية للاتحاد السعودي أو الاتحاد الدولي بما يضمن الحفاظ على حقوقهما المالية والأدبية، وتأكيدا لذلك فإنه سيتم إتخاذ إجراءات فورية وعاجلة ضد الشركات والمؤسسات التي استغلت خلال الفترة الماضية شعار الاتحاد السعودي وهي اتحاد الاتصالات (موبايلي) والمسافر، ودومنيوز بيتزا، والعربية للعود، ومختبرات البرج، ومخازن إكسترا، وإكس بوكس، ولولو سوبر ماركت، وحلويات سعدالدين، ولوكسو، والماجد للعود، وهرفي، وجيرآب، وجات أوت.كوم، والمتجر الوطني ومستشارك -طب الأسنان المتقدم، والسيف غاليري، وساكسس تيرن، والركن السويسري، ودينامو، ودرعه، ومطاعم بوابة الصين.

واختتمت هيئة الرياضة بيانها بالقول: “لن نتوانى بالاستمرار في الملاحقة القانونية لكل من يتجاوز على هذه الحقوق في المرحلة المقبلة إيمانا منا بضرورة حفظ حقوق الجميع والعمل على تحقيق المصلحة العامة للرياضة السعودية”.