 بعد تقليده رتبته الجديدة ..قائد قوات الطوارئ الخاصة يرفع شكره لخادم الحرمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد تقليده رتبته الجديدة ..قائد قوات الطوارئ الخاصة يرفع شكره لخادم الحرمين “الصحة العالمية” تختار “لبنى الأنصاري” لمنصب مساعد مديرها العام هيئة الرياضة تتوعد بملاحقة العديد من الشركات محافظ “ساما”:نعمل على تجهيز 3 تراخيص مصرفية ” البيئة ” ترفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من دولة كازاخستان هيئة الغذاء والدواء تعفي المنشآت المتوسطة والصغيرة من إذن التسويق نائب خادم الحرمين الشريفين يتبرع بستة عشر مليون ريال للجمعيات الخيرية بالقصيم جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 3.5 مليون حبة مخدرة جراحة دقيقة تستأصل دماغ إضافي من رأس طفل حديث الولادة ببريدة سلاح الجوي البريطاني يعترض طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية أمير القصيم يبحث إيجاد جائزة للموظف المثالي وسبل الارتقاء بالخدمات استعرض وثائق عمرها 59 عام..وزير الصحة يدشن معرض حكاية مدينة الملك سعود الطبية

بعد تقليده رتبته الجديدة ..قائد قوات الطوارئ الخاصة يرفع شكره لخادم الحرمين

بعد تقليده رتبته الجديدة ..قائد قوات الطوارئ الخاصة يرفع شكره لخادم الحرمين
المناطق- الرياض

رفع قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “فريق أول” ، وتقليده رتبته في قصر السلام أمس.

وقال “الحربي” : تشرفت بثقة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترقيتي لرتبة فريق أول وزادني شرف السلام عليه أن أتقلد هذه الرتبه من يده الكريمة والتي تعد تكريماً يضاف إلى ما حظيت به من ثقة ولاة الأمر ، مما يجعلني أبتهل إلى الله سبحانه بأن أكون محل ثقة ولاة أمري، وخادم لديني ووطني ،وأن أكون سلماً على من سالمهم وعدواً لمن عادهم .

وأضاف: لا يفوتني في هذا المقام أن أذكر أصحاب الأيادي البيضاء وهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخليو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، فمنهم نستمد بعد الله سبحانه القوة وسداد الرأي والمعونة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>