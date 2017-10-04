بعد تقليده رتبته الجديدة ..قائد قوات الطوارئ الخاصة يرفع شكره لخادم الحرمين

رفع قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “فريق أول” ، وتقليده رتبته في قصر السلام أمس.

وقال “الحربي” : تشرفت بثقة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترقيتي لرتبة فريق أول وزادني شرف السلام عليه أن أتقلد هذه الرتبه من يده الكريمة والتي تعد تكريماً يضاف إلى ما حظيت به من ثقة ولاة الأمر ، مما يجعلني أبتهل إلى الله سبحانه بأن أكون محل ثقة ولاة أمري، وخادم لديني ووطني ،وأن أكون سلماً على من سالمهم وعدواً لمن عادهم .

وأضاف: لا يفوتني في هذا المقام أن أذكر أصحاب الأيادي البيضاء وهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخليو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، فمنهم نستمد بعد الله سبحانه القوة وسداد الرأي والمعونة.