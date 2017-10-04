سمو أمير القصيم بحضور سمو نائبه يستقبل المشايخ القضاة بالمنطقة في قصر سموه

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، بقصر سموه بحي الصفراء بمدينة بريدة اليوم , المشايخ القضاة في جميع المحاكم بكل مسمياتها ( العامة والإدارية والاستئناف وغيرها ) بالمنطقة ، يتقدمهم معالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبدالله المحيسن ، ورئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني.

ورحب سمو أمير القصيم بهم ، وأشاد سموه بجهودهم الملموسة التي يبذلونها ، مثنياً سموه حرصهم الدائم بأن يحكموا بالعدل ، موصياً سموه القضاة بتقوى الله في السر والعلن ، وأن يراعوا مصالح الناس وسرعة إنهاء قضاياهم وحلها بما يرضي الله سبحانه وتعالى ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مجال عملهم .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكلاء الإمارة ، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب ، وعددٌ من المسؤولين بإمارة المنطقة .