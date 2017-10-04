تطبيق تعدد الزوجات ينطلق مجددا في اندونيسيا غدا الخميس

جذب تطبيق يشجع على تعدد الزوجات في اندونيسيا- ويهدف إلى جمع الرجال المسلمين المتزوجين والعزاب مع النساء- عشرات الآلاف من المستخدمين، إلا أنه أثار في الوقت نفسه حالة من الجدل.

ومن المقرر أن يتم إعادة إطلاق التطبيق الذي يحمل اسم “أيو بوليجامي” أو (دعونا نتجه إلى تعدد الزوجات)، غدا الخميس بعد أن كان قد تم حجبه في أواخر آب/ أغسطس وسط جدل أثارته التغطية الإعلامية الرافضة له.

وقال ليندو سيبتا براناياما، مطور التطبيق، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن أكثر من 56 ألف عضو قد اشتركوا في الخدمة منذ إطلاقه في المرة الأولى في نيسان/أبريل.

وأوضح أن التطبيق الجديد ينطوي على “شروط عضوية أكثر صرامة”.

وقال براناياما “لكي يتزوج الرجل مرة ثانية، فهو يحتاج إلى موافقة كتابية من زوجته الأولى”، مشيرا إلى أنه يريد أن يكون التطبيق “تطبيقا موثوقا به للمواعدة”.

يذكر أن تعدد الزوجات قانوني في إندونيسيا. ويمكن تسجيل الزيجات اللاحقة رسميا بموافقة كتابية من الزوجة الأولى.

وأعرب براناياما عن ثقته في عودة عدة آلاف من الاعضاء إلى التطبيق بعد تحديثه، قائلا إنه يعتقد أن “الطلب مرتفع”.