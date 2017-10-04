 مدير تعليم الطائف يقدم التهنئة لمحافظ الطائف بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الطائف يقدم التهنئة لمحافظ الطائف بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة الطائف

مدير تعليم الطائف يقدم التهنئة لمحافظ الطائف بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة الطائف
المناطق _ عادل الزهراني
قدم مدير عام التعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي خالص التهنئة بأسمه وباسم الاسرة التعليمية كافة بتعليم الطائف  لمعالي  محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني  بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله  بتعيينه محافظا للطائف  . جاء  خلال زيارة المدير العام المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي ومساعده للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي وعدد من  قيادات التعليم لمعالي المحافظ صباح اليوم بمكتبه بديوان المحافظة  لتهنئة بمناسبة تعيينه محافظا للطائف  . وقال النفيعي إن اختيار الميموني محافظا للطائف  هي دليل على مدى ثقة ولاة الأمر في الكفاءة التي يتحلى بها سعد الميموني  سائلا الله له التوفيق والسداد.

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