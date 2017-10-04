تحت رعاية أمير المنطقة: “حائل” تستضيف رابع أمسيات المملكة الجمعة

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، تستضيف منطقة حائل الأمسية الشعرية الرابعة من سلسلة أمسيات المملكة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بتنظيم شركة الوقت القابضة (time entertainment)، يوم الجمعة 16 محرم 1439هـ الموافق 6 أكتوبر 2017م، على مسرح مركز المؤتمرات بمجمع الطالبات في حي أجا.

وسيُحيي الشعراء خلف المشعان وعقاب الربع ومحمد السكران الأمسية بقصائدهم الشهيرة والجديدة ما بين قصائد وطنية واجتماعية ومتنوعة، ويقدِّم الأمسية الإعلامي محمد الشهري، ويتوقع أن يحضر الأمسية عدد من الشعراء والكُتَّاب، والمشاهير.

يُذكر أن أمسيات المملكة بدعم من الهيئة العامة للترفيه، قد انطلقت أولاها في مدينة الرياض عندما قص الأمير عبدالرحمن بن مساعد الشريط، ثم قدم الأمير سعود بن عبدالله ثاني تلك الأمسيات، وجاءت ثالث الأمسيات بمشاركة الشاعر عبدالله علوش من الكويت وهي أول أمسية له في أبها، والشاعرين فهد الشهراني وسعيد بن مانع، ولاقت الأمسيات الثلاث نجاحات كبيرة بحضور جماهير غفيرة من الجنسين.