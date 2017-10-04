 برامج التنمية المهنية للمعلمين تتجاوز المؤشر المستهدف بتعليم الليث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

برامج التنمية المهنية للمعلمين تتجاوز المؤشر المستهدف بتعليم الليث تحت رعاية أمير المنطقة: “حائل” تستضيف رابع أمسيات المملكة الجمعة مدير تعليم الطائف يقدم التهنئة لمحافظ الطائف بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة الطائف سمو أمير القصيم بحضور سمو نائبه يستقبل المشايخ القضاة بالمنطقة في قصر سموه بعد تقليده رتبته الجديدة ..قائد قوات الطوارئ الخاصة يرفع شكره لخادم الحرمين “الصحة العالمية” تختار “لبنى الأنصاري” لمنصب مساعد مديرها العام هيئة الرياضة تتوعد بملاحقة العديد من الشركات محافظ “ساما”:نعمل على تجهيز 3 تراخيص مصرفية ” البيئة ” ترفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من دولة كازاخستان هيئة الغذاء والدواء تعفي المنشآت المتوسطة والصغيرة من إذن التسويق نائب خادم الحرمين الشريفين يتبرع بستة عشر مليون ريال للجمعيات الخيرية بالقصيم جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 3.5 مليون حبة مخدرة

برامج التنمية المهنية للمعلمين تتجاوز المؤشر المستهدف بتعليم الليث

برامج التنمية المهنية للمعلمين تتجاوز المؤشر المستهدف بتعليم الليث
المناطق _ عادل الزهراني

حققت إدارة التعليم بمحافظة الليث أداء عاليا لمؤشر برامج التنمية المهنية التي ضخها التدريب التربوي ( بنين ) منذ انطلاقة اسبوع التهيئة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٣٨ /١٤٣٩هـ ، وذلك على مستوى كافة الفئات المستهدفة من معلمين ومشرفين وقادة مدارس وعلى مختلف المستويات من برامج مركزية ومدرسية سعت إلى تقديم البرامج التي تلامس الاحتياج التدريبي وتتكيف مع ظروف ومواقع عمل كل فئة مستهدفة إذ بلغ عدد البرامج التي نفذت داخل مراكز التدريب ما يقرب من ٨٠ برنامجا استفاد منها  أكثر من ٢٠٠٠ معلما ، فيما بلغ عدد البرامج المنفذة في المدارس ” توطين التدريب ” ٩٤ برنامجا استفاد منها  أكثر من ١٢٠٠ معلما.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت عن مؤشرات أداء إدارات التعليم في التدريب والابتعاث للعام الدراسي المنصرم١٤٣٧ /١٤٣٨هـ ، وأتت إدارة التعليم بمحافظة الليث ضمن الإدارات المتقدمة التي حققت في المؤشر أعلى من خط الأساس بمتوسط عدد ساعات ١٣.٧ التطوير المهني التي استكملها المعلمون و ١١.٥ متوسط عدد ساعات التطوير المهني في القيادات التي استكملها قادة المدارس.

وفي ضوء ذلك أشاد المساعد للشؤون التعليمية الدكتور زكي بين رزق الحازمي بهذا الإنجاز وقدم شكره الجزيل للزملاء في التدريب والابتعاث ولكافة المشرفين وأخصائيي التدريب في المدارس على جهودهم التي صنعت هذا الإنجاز مشيرا إلى أن تطوير أداء القوى العاملة من أهم مرتكزات التنمية وأن الأداء الواعي للمعلم هو المعول عليه في التربية التي نرومها لأجيالنا .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>