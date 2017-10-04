 تأهيل الإناث بالمجمعة يستقبل الأميرة حرم أمير منطقة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تأهيل الإناث بالمجمعة يستقبل الأميرة حرم أمير منطقة الرياض سعد بن خطرين يحتفل بزفاف ابنه برامج التنمية المهنية للمعلمين تتجاوز المؤشر المستهدف بتعليم الليث تحت رعاية أمير المنطقة: “حائل” تستضيف رابع أمسيات المملكة الجمعة مدير تعليم الطائف يقدم التهنئة لمحافظ الطائف بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة الطائف سمو أمير القصيم بحضور سمو نائبه يستقبل المشايخ القضاة بالمنطقة في قصر سموه بعد تقليده رتبته الجديدة ..قائد قوات الطوارئ الخاصة يرفع شكره لخادم الحرمين “الصحة العالمية” تختار “لبنى الأنصاري” لمنصب مساعد مديرها العام هيئة الرياضة تتوعد بملاحقة العديد من الشركات محافظ “ساما”:نعمل على تجهيز 3 تراخيص مصرفية ” البيئة ” ترفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من دولة كازاخستان هيئة الغذاء والدواء تعفي المنشآت المتوسطة والصغيرة من إذن التسويق

تأهيل الإناث بالمجمعة يستقبل الأميرة حرم أمير منطقة الرياض

تأهيل الإناث بالمجمعة يستقبل الأميرة حرم أمير منطقة الرياض
المناطق _ الرياض

استقبل مركز التأهيل الشامل للإناث بالمجمعة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس الاول سمو الأميرة نورة بنت محمد ال سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض حرم صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض والوفد المصاحب لها من اللجنة وعضوات مجلس الشورى ومجموعة كبيرة من القيادات النسائية في المجتمع .

وكان في استقبال سموها والوفد المرافق عدداً من موظفات مكتب الاشراف الاجتماعي بالرياض وبعض موظفات ونزيلات المركز تتقدمهن مشرفة القسم النسائي بالمركز الاستاذة نورة المطيري التي رحبت بالوفد ثم قدمت له شرحاً مفصلاً عن المركز وآلية العمل داخل اقسامه وخدماته والفئة المستفيدة من هذه الخدمات اثناء جولتهم في مرافق المركز والتي شملت القسم الطبي والاجتماعي وقسم العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل إضافةً الى صالة الزيارات الأسرية والصالة الترفيهية بالمركز كما اطلع الوفد على المعرض المصغر المقام بهذه المناسبة والذي احتوى على منتجات النزيلات من ذوات الاعاقة من الأعمال الفنية واليدوية خلال العام .

وفي ختام الزيارة كرمت مشرفة القسم النسائي بمركز تأهيل الإناث بالمجمعة نورة المطيري سمو الأميرة نورة بنت محمد ال سعود والوفد المرافق لها بدروع تذكارية من المركز معربةً عن شكرها وتقديرها لهم على هذه الزيارة الكريمة ومنوهةً بالدور التنموي والاجتماعي الذي تقوم به اللجنة النسائية التابعة لامارة منطقة الرياض.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>