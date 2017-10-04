تأهيل الإناث بالمجمعة يستقبل الأميرة حرم أمير منطقة الرياض

استقبل مركز التأهيل الشامل للإناث بالمجمعة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس الاول سمو الأميرة نورة بنت محمد ال سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض حرم صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض والوفد المصاحب لها من اللجنة وعضوات مجلس الشورى ومجموعة كبيرة من القيادات النسائية في المجتمع .

وكان في استقبال سموها والوفد المرافق عدداً من موظفات مكتب الاشراف الاجتماعي بالرياض وبعض موظفات ونزيلات المركز تتقدمهن مشرفة القسم النسائي بالمركز الاستاذة نورة المطيري التي رحبت بالوفد ثم قدمت له شرحاً مفصلاً عن المركز وآلية العمل داخل اقسامه وخدماته والفئة المستفيدة من هذه الخدمات اثناء جولتهم في مرافق المركز والتي شملت القسم الطبي والاجتماعي وقسم العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل إضافةً الى صالة الزيارات الأسرية والصالة الترفيهية بالمركز كما اطلع الوفد على المعرض المصغر المقام بهذه المناسبة والذي احتوى على منتجات النزيلات من ذوات الاعاقة من الأعمال الفنية واليدوية خلال العام .

وفي ختام الزيارة كرمت مشرفة القسم النسائي بمركز تأهيل الإناث بالمجمعة نورة المطيري سمو الأميرة نورة بنت محمد ال سعود والوفد المرافق لها بدروع تذكارية من المركز معربةً عن شكرها وتقديرها لهم على هذه الزيارة الكريمة ومنوهةً بالدور التنموي والاجتماعي الذي تقوم به اللجنة النسائية التابعة لامارة منطقة الرياض.