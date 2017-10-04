 دواء سحري لعلاج السمنة بدون أي أعراض جانبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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دواء سحري لعلاج السمنة بدون أي أعراض جانبية

دواء سحري لعلاج السمنة بدون أي أعراض جانبية
المناطق_الرياض

توصّل أطباء في مستشفى جامعة إينتري في ليفربول إلى علاج سحري سيساعد الكثيرين ممن يعانون من مرض السمنة إلى خسارة أكثر من 10% من وزنهم بدون أي أعراض جانبية.
وتم صنع الدواء الجديد وهي أقراص تحمل اسم (Gelesis100)، من السيليلوز المستخرج من الخضروات، والذي يمتص الماء داخل المعدة، ويتضخم لحوالي 100 مرة ضعف حجمه الأصلي، ما يساعد على قمع الجوع.
وقال الأطباء إن الأقراص آمنة تماما، حيث يتم تفكيك الجسيمات المكونة لها تدريجيا، وتمريرها خارج الجسم دون أعراض جانبية، ومن المتوقع أن يتم توفير العلاج للمرضى خلال عامين.
وكشف الأطباء عن أنه من خلال إجراء تجارب على مجموعة من البالغين المصابين بالسمنة، وجدوا أن خمسهم خسر 10% أو أكثر من الوزن الزائد في غضون ستة أشهر، كما لاحظوا انخفاضا في مستويات السكر بالدم لدى المرضى، وهو ما يقلل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.
وقال البروفيسور جون وايلدينغ، المشرف على التجارب: “إنها فكرة بسيطة ذات فائدة كبيرة كونها ليست دواء، فالسيليلوز يبقى في المعدة ويشعرك بالشبع”.

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