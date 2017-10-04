 البيئة ترفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من كازاخستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البيئة ترفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من كازاخستان

البيئة ترفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من كازاخستان
المناطق_الرياض

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد الحيوانات الحية من الفصيلة البقرية والاغنام (ضأن وماعز) لغرض الذبح والتربية من دولة كازاخستان.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي إن رفع الحظر جاء بناء على تقرير الفريق الفني السعودي الذي زار دولة كازاخستان وأوصى برفع الحظر بعد توفر الشروط الخاصة بالمملكة وكذلك شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE )

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