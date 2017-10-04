 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: الأسد هاجم حماة بغاز السارين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: الأسد هاجم حماة بغاز السارين

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: الأسد هاجم حماة بغاز السارين
المناطق_وكالات

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن العينات التي جمعها مفتشو المنظمة وفحصوها أثبتت استخدام غاز الأعصاب (السارين) في هجوم على بلدة سورية خاضعة لسيطرة المعارضة في مارس الماضي.
وأدت ضربة جوية في 30 مارس على بلدة اللطامنة بمنطقة حماة شمال سوريا إلى إصابة نحو 70 شخصا بغثيان وتشنجات عضلية فضلا عن ظهور رغوة على الفم.
وسبق أن أعلن محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، أن القوات السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية 27 مرة خلال الحرب، بما في ذلك الهجوم على حامة بغاز السارين والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

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