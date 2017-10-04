النهدي تختتم المرحلة الأولى من مبادرة «الرعاية الصحية المتنقلة» لخدمة ضيوف الرحمن

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة و بالتعاون مع شركة النهدي الطبية ضمن برنامجها للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية “نبضة امل”، بتفعيل مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة و هي احدى البرامج التي تشرف عليها ادارة الصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة و التي تهدف الى ايصال الخدمات الصحية للحجاج في أماكن تواجدهم والتي تشتمل على اجراء فحوصات ضغط الدم والسكر و قياس الوزن و حساب مؤشر كتلة الجسم والحرارة لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، بالإضافة الى تقديم تطعيمات الحمى الشوكيه و الانفلونزا الموسمية بإشراف فريق من إدارة الصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة و تقديم النصائح والارشادات الطبية عبر الكادر الطبي الذي يضم اكثر من 20 مثقفاً صحياً.

وقد تم تجهيز القافلة طبياً لتقديم خدمة المراجعات الدوائية لضيوف الرحمن بالإضافة الى جهاز انعاش القلب تحقيقاً لمبادرة “مكة مدينة القلب الآمن”.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى بن جميل بلجون المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ان تفعيل مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة ماهي الا ثمرة الشراكة المجتمعية بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة و شركة النهدي الطبية حيث تم تفعيل المبادرة و الاشراف عليها بفريق متكامل من الصحة يضم نخبة من الأطباء و التمريض و الفنيين المدربين و المؤهلين.

و قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي: “تعد القافلة الطبية المتنقلة واحدة من ضمن المبادرات العديدة التي اطلقتها النهدي بهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال الاعوام الماضية، لتقديم الارشادات وتقليل خطر الاصابة بوعكة صحية للحجاج خلال موسم الحج بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. نحن نؤمن بمسؤوليتنا تجاه حجاج بيت الله الحرام تحت مظلة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لإيجاد السبل التي تساهم في تحسين الخدمات الصحية.”

وبفضل الله وحمده، أتمت قافلة الرعاية الصحية المتنقلة اجراء الفحوصات لاكثر من 8500 حاج خلال ثمانية ايام بمعدل يقارب 1000 حاج يومياً من حجاج بيت الله الحرام ضمن البعثات الباكستانية والهندية والاندونيسية والتركية و الاوزبكستانية واستكملت القافلة رحلتها لتشمل ضيوف الرحمن المتجهين لأداء المناسك في المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الخدمة تأكيداً للتعاون المستمر بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة و شركة النهدي الطبية مواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في إطار تظافر الجهود و تحقيق الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص لما فيه خير الوطن ومصالحه.