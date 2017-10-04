 الجبير: زيارة الملك سلمان إلى موسكو تاريخية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الجبير: زيارة الملك سلمان إلى موسكو تاريخية

الجبير: زيارة الملك سلمان إلى موسكو تاريخية
المناطق_وكالات

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوف يوقعان على حزمة من الاتفاقات الثنائية بالغة الأهمية بين بلديهما”.
ووصف الجبير، في بداية لقائه مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو، أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، بأنها “حدث تاريخي”، مشدداً على أن “هذه الزيارة ستسهم في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات”، وفقاً لموقع قناة العربية، اليوم الأربعاء.
وأضاف الجبير، أن “خادم الحرمين الشريفين أصدر تعليمات واضحة بتطوير العلاقات مع موسكو في شتى المجالات،، مضيفاً أن “التعاون السعودي الروسي سيرتفع دون أدنى شك، بفضل هذه الزيارة، من مستوى العلاقات الحسنة إلى مستوى العلاقات الممتازة”.
ومن جهتها، شكرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي وزير الخارجية السعودي على تعاونه مع موسكو، وخاصة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، كما أشادت بالإسهام الكبير لهذه الاتصالات في تسوية الأزمات الإقليمية واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.

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