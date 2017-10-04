 الكلية التقنية العالمية للبنات بمحافظة الوجه تبادر بدعم رائدات الاعمال والانشطة النسائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية العالمية للبنات بمحافظة الوجه تبادر بدعم رائدات الاعمال والانشطة النسائية

الكلية التقنية العالمية للبنات بمحافظة الوجه تبادر بدعم رائدات الاعمال والانشطة النسائية
المناطق_علي العميري
بين مدير ادارة الكليات التقنية العالمية بمنطقة تبوك  عبدالله الغبان بأن الكلية التقنية العالمية للبنات بمحافظة الوجه تبادر بدعم رائدات الاعمال وفتح الكلية للانشطة النسائية بالمحافظة لاعداد الدورات والندوات والمحاضرات والمشاركة المجتمعية .
علماً ان كليات التقنية العالمية هي كليات حكومية تدعم و تساعد على توفير قوى عاملة وطنية وريادة الاعمال  ذات المعايير العالمية خصوصا ًفي ظل وجود مشروع البحر الاحمر ومتطلباته من الفرص الوظيفية ، كما ان الكليات التقنية العالمية او ماتعرف بكليات التميز هي مشروع وطني حكومي يهدف لتحقيق أعلى معايير التعليم المهني والتقني

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