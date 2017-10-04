“الجوازات” تكشف حقيقة عبور أول سعودية منفذ “الرقعي” بعد قرار القيادة

قال المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أنه لم يتم رصد وصول أو مغادرة أي مركبة تقودها امرأة بمنفذ الرقعي الذي يربط الحدود السعودية مع الكويت، ويتبع جغرافياً لمحافظة حفر الباطن مؤكداً عدم صحة ما نشره أحد الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي حول عبور سيدة -أشار إليها بأنها والدته- المنفذ وفقاً لـ “عين اليوم”.

وكان شاب سعودي يدعى فهد الشريف نشر صورة له مع والدته وهي تقود السيارة وعلق على الصورة قائلاً : ” أتوقع أمي أول سعودية تعبر من منفذ الرقعي وهي تسوق شكراً لرجال الأمن” .