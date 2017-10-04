تركيا تبحث مع بنغلادش تخصيص جزيرة للاجئي “الروهينغا”

أفاد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن بلاده طلبت من بنغلادش تخصيص جزيرة لها من أجل إنشاء مخيم لإيواء مسلمي “الروهينغا”، الهاربين من إقليم أراكان في ميانمار.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، عن أوغلو قوله: “تركيا ستعمل على إنشاء مخيمات لمسلمي (الروهنغيا)، في الجزيرة التي يتم التباحث حولها مع بنغلادش، وحول ما إذا كانت هناك ظروف تسمح بذلك”، مشيرا إلى وجود دول ومنظمات ترغب بالتعاون معها في هذا الإطار.

وتابع أوغلو: “علينا أن نقدم على هذه الخطوة حتى وإن لم يرغب أحد بالتعاون، لأنه دين على عاتقنا، وتركيا أصبحت مسؤولة عن المظلومين في العالم، ونعمل بناء على هذا المبدأ، ولا يمكننا أن نترك إخواننا وحيدين هناك”.

وانتقد الوزير التركي مواقف المجتمع الدولي وبعض الدول المسلمة تجاه ما سماه بـ”مجازر الإبادة الجماعية” والجرائم التي يتعرض لها مسلمو إقليم أراكان، على يد الجيش الميانماري، منذ أواخر أغسطس/آب الماضي.

وكان جيش ميانمار، بالإضافة إلى جماعات بوذية مسلحة، شن عمليات تهجير قسري وأعمال قتل بحق أقلية “الروهينغا”، في حملة وصفها البعض بـ”جرائم ضد الإنسانية، ترقى إلى التطهير العرقي”.