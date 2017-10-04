 المملكة وروسيا تعززان التعاون النفطي بصفقات بـ 3 مليارات دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المملكة وروسيا تعززان التعاون النفطي بصفقات بـ 3 مليارات دولار

المملكة وروسيا تعززان التعاون النفطي بصفقات بـ 3 مليارات دولار
المناطق - رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن موسكو والرياض ستبرمان صفقات استثمارية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا.

وتشمل الصفقات، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن الوزير الروسي خلال مقابلة له مع صحيفة “فايننشال تايمز”، اتفاقية بين شركة “سيبور” للبتروكيماويات الروسية و”أرامكو” السعودية لبناء مصنع في المملكة لإنتاج الكيماويات من الغاز  بقيمة 1.1 مليار دولار.

كذلك سيستثمر صندوق روسي– سعودي مشترك قرابة 150 مليون دولار في واحدة من أكبر شركات الحفر في روسيا “أوراسيا دريلينك”.

ويرافق العاهل السعودي في زيارته إلى موسكو، التي بدأت اليوم الأربعاء، وفد كبير يضم 100 رجل أعمال قدموا من المملكة لبحث التعاون وفتح آفاق تعاون بين البلدين.

وقالت مصادر إن سلسلة من الاتفاقات التجارية ستوقع على هامش الزيارة، كتأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في مجال التكنولوجيا، وصندق بنفس القيمة للاستثمار في مشاريع طاقة، واستثمار سعودي في الطرق الخاضعة لرسوم في روسيا منها طريق جديد يهدف لتخفيف الزحام في موسكو.

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