 القوات العراقية تعلن “اكتمال” استعادة الحويجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القوات العراقية تعلن “اكتمال” استعادة الحويجة

القوات العراقية تعلن “اكتمال” استعادة الحويجة
المناطق - وكالات

أكملت القوات العراقية، الأربعاء، استعادة بلدة الحويجة من سيطرة تنظيم داعش، وذلك بعد ساعات من انطلاق الهجوم الأخير.
وقال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله إن القوات “أكملت مهامها في عمليات تحرير الحويجة”، التي تقع قرب مدينة كركوك، الغنية بالنفط في شمال العراق.

وينفذ الهجوم على الحويجة القوات الحكومية، المدعومة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ميليشيات الحشد الشعبي التي تتلقى التدريب والسلاح من إيران.

كان العراق بدأ هجوما في 21 سبتمبر، لطرد التنظيم المتشدد من الحويجة والمناطق المحيطة بها، حيث تقدر الأمم المتحدة أن نحو 78 ألف شخص ربما يكونون محاصرين بها.

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