الملحق الثقافي في روسيا والمبتعثون يرحبون بخادم الحرمين الشريفين

رحب الملحق الثقافي السعودي في تركيا وروسيا ودول البلقان الدكتور مساعد بن عبدالمنعم العبد المنعم، وعدد من المبتعثين والمبتعاث في الجامعات الروسية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفطه الله – إلى روسيا الاتحادية، ووصفوها بأنها زيارة مهمة في تاريخ البلدين، وبأنها حافز كبير لأبناء المملكة الذين يعملون ويدرسون في روسيا.

وقال الدكتور مساعد العبدالمنعم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية خلال لقائه اليوم بالمبتعثين والمبتعاث السعوديين في موسكو : إن السعوديين في روسيا سعيدون بالزيارة الميمونة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – إلى روسيا، ويتطلعون إلى ما ستثمر عنه من دعم وتعزيز للعلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، بما ينعكس على صالح الشعبين الصديقين.

وأضاف أن الزيارة ستسهم بعون الله تعالى في تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات بما فيها المجال الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعات الروسية لديها تعاون كبير مع الجامعات السعودية، وهناك شراكات علمية في العديد من المجالات التي تهم البلدين في موضوعات علمية، واقتصادية تعزز من تعاونهما المميز.

وأكد الدكتور العبدالمنعم أن هذه الزيارة لها قيمتها الكبيرة في نفوس المبتعثين والمبتعثات في ظل مايجدونه من رعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله-.