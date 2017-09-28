 الداخلية : القبض على 24 شخصًا تورطوا في التحريض وترويج الإشاعات في قضية اجتماعية بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الداخلية : القبض على 24 شخصًا تورطوا في التحريض وترويج الإشاعات في قضية اجتماعية بحائل رئاسة أمن الدولة: القبض على 22 شخصا أحدهم قطري حرضوا على ارتكاب أفعال مجرمة شرعا ونظاما الملحق الثقافي في روسيا والمبتعثون يرحبون بخادم الحرمين الشريفين القوات العراقية تعلن “اكتمال” استعادة الحويجة علماء آثار يكتشفون هياكل لجنود فرعون في البحر الأحمر المملكة وروسيا تعززان التعاون النفطي بصفقات بـ 3 مليارات دولار تركيا تبحث مع بنغلادش تخصيص جزيرة للاجئي “الروهينغا” الكلية التقنية العالمية للبنات بمحافظة الوجه تبادر بدعم رائدات الاعمال والانشطة النسائية “الجوازات” تكشف حقيقة عبور أول سعودية منفذ “الرقعي” بعد قرار القيادة الجبير: زيارة الملك سلمان إلى موسكو تاريخية مرور الخرج: يغلق التقاطع المجاور للكلية التقنية بسبب خطورته دوريات الأمن بالدلم تقبض على شخص قام بخطف حدث وجرده من ملابسه وقام بتصويره

الداخلية : القبض على 24 شخصًا تورطوا في التحريض وترويج الإشاعات في قضية اجتماعية بحائل

الداخلية : القبض على 24 شخصًا تورطوا في التحريض وترويج الإشاعات في قضية اجتماعية بحائل
المناطق - واس

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات المختصة وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل لاحظت قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه،والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها، الأمر الذي دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة، وقد تمكنت بفضل الله الجهات الأمنية من تحديد وقبض الأشخاص وأصحاب الأدوار الرئيسية المتورطين في التحريض والإثارة وترويج الإشاعات والمبالغات بما فيهم الشخص الذي قام بإنشاء (وسم) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك الغرض، وبلغ عددهم حتى الآن (24) أربعة وعشرين شخصًا، يجري العمل على استجلاء كافة الحقائق عن أدوارهم وأهدافهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في أنشطتهم بأي شكل من الأشكال.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أنها ستقف بكل حزم وصرامة أمام مثل تلك الممارسات وما تنطوي عليه من نشر للأكاذيب والأراجيف وإخلال بأمن المجتمع وسلامة أفراده، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه تعكير صفو أمن واستقرار هذه البلاد ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>