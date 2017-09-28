 اتحاد القدم يلزم الأندية بأن يكون المدرب الرئيسي للفريق الأولمبي سعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اتحاد القدم يلزم الأندية بأن يكون المدرب الرئيسي للفريق الأولمبي سعودي

اتحاد القدم يلزم الأندية بأن يكون المدرب الرئيسي للفريق الأولمبي سعودي
المناطق - الرياض

عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم اجتماعها الدوري في الرياض، برئاسة طلال آل الشيخ رئيس اللجنة، وحضور كافة أعضائها.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في طليعتها شؤون المدربين الوطنيين، ومسابقات درجة الأولمبي والفئات السنية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

  • السماح لحراس المرمى السعوديين ممن هم تحت 25 عامًا بالمشاركة مع الفريق الأولمبي بما لا يتجاوز 50% من عدد المباريات.
  • السماح لعدد خمسة لاعبين ممن هم تحت 25 عامًا بالمشاركة مع الفريق الأولمبي في كل مباراة، من غير حارس المرمى.
  • إلزام الأندية بدءًا من الموسم المقبل بأن يكون المدرب الرئيسي للفريق الأولمبي سعودي.
  • الرفع لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث إمكانية تفريغ وإعارة المدربين الوطنيين من أعمالهم.
  • دراسة مشروع الشراكة بين الأندية والأكاديميات، بالسماح للأكاديميات بفتح فروع للأندية في مختلف المناطق.
  • التأكيد على استمرارية يوم المدرب الوطني وتكريم المدربين المميزين.
  • احتساب الانذارات في المسابقة ذاتها فقط ما لم يحصل اللاعب على عقوبة إدارية.

كما خلص الاجتماع إلى عدد من القرارات على النحو التالي:

توزيع المهام على أعضاء اللجنة الفنية:

  • المنتخبات وبرامجها: عبداللطيف الحسيني
  • التعليم: خالد الفرحان، يحيى العيافي، وفان ساندر
  • الاكاديميات والبراعم: علي كميخ، خالد الفرحان، وعبدالله الخالدي

كما تضمنت القرارات الآتي:

  • الرفع لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث إمكانية تفريغ وإعارة المدربين الوطنيين من أعمالهم، وذلك من خلال مطالبة الهيئة العام للرياضة بتبني المشروع مع الجهات ذات العلاقة وعودتهم إلى أعمالهم بعد انتهاء الاعارة.
  • دراسة مشروع الشراكة بين الأندية والأكاديميات، بالسماح للأكاديميات بفتح فروع للأندية في مختلف المناطق والمدن وتقديم دراسة حول ذلك من قبل اللجنة الفنية للرفع بها إلى مجلس الادارة.
  • دراسة مشروع التعليم عن بعد لدورات المدربين.
  • التأكيد على استمرارية يوم المدرب الوطني وتكريم المدربين المميزين.
  • الرفع عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم لرابطة دوري المحترفين بعدم اصدار أي بطاقة لدخول الملاعب إلا بعد تسديد 5% من الرسوم الادارية المفروضة على المدربين بدءًا من يناير 2018م.
  • دراسة دوري البراعم مواليد 2004م المشاركين في تصفيات كأس آسيا 2019، والاجتماع مع مدربي الأندية والمنتخبات حول ذلك.

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