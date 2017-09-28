غرفة الشرقية تعقد 3 برامج تدريبية بفروعها بالجبيل والخفجي أكتوبر الجاري

تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز التدريب 3 برامج تدريبية تعقد خلال شهر أكتوبر 2017 في فروعها بمحافظتي الجبيل (حي الفناتير) والخفجي.

وينطلق برنامج (أخلاقيات العمل في الأمن الصناعي) بالجبيل يوم الاثنين 16 أكتوبر، الذي يهدف الى دراسة المهارات الأساسية التي تساعد رجل الأمن الصناعي في تنفيذ واجباته على اكمل وجه، مع شرح ما يجب أن يتصف به من صفات ومعلومات تمكنه من التغلب على المخاطر والحالات الطارئة التي قد تقع في المنشأة ، مع التعرف على أحدث الأساليب للوقاية من هذه الحالات.

كما يستعرض البرنامج المخصص (للرجال) محاور عدة ابرزها: المهام والمسؤوليات العامة لرجل الأمن الصناعي، وأهم المبادئ والقيم الخاصة بهذه المهنة، وأهمية المظهر والسلوك العام وأثرها على الأداء، وأساليب التواصل الفعال مع الجماهير من مختلف الشخصيات والأنماط الصعبة.

ويستهدف البرنامج الذي يعقد على مدى 3 أيام من الساعة 5 عصرا وحتى 9 مساء موظفي الأمن الصناعي، وجميع العاملين في قطاع الأمن من مشرفين وإداريين ومسؤولي الأمن على اختلاف أماكنهم وطبيعة أعمالهم.

كما تعقد الغرفة برنامج (نظام العمل السعودي الحديث وآلية تطبيقه) بالجبيل يوم الاحد 22 اكتوبر حيث يهتم بشرح التعريفات والاحكام في أنظمة العمل السعودي الجديدة وأهم معطياتها، بما يشمل تعريف الأجر والأجر الفعلي وما يشتمل عليه من بدلات وزيادات وميزات عينة والعمولات.

كما يتناول البرنامج الذي يعقد (للرجال والسيدات) على مدى 4 ايام من الساعة 5 عصرا وحتى 9 مساء، حقوق وواجبات والتزامات صاحب العمل والتصرفات الناتجة عنه ومن ينوب عنه ، وحقوق وواجبات والتزامات العامل تجاه صاحب العمل.

وفي الخفجي تنظم الغرفة برنامج موجها (للرجال) بعنوان (مهارات التميز والابداع الوظيفي) الذي يهدف الى تزويد المشارك بمهارات التخطيط الفعال للتعامل مع الضغوط ، و أحدث الوسائل اللازمة لتحقيق أفضل النتائج في العمل.

كما يتناول البرنامج الذي يعقد الاثنين 23 أكتوبر نماذج التميز في الأداء وتحويل التحديات إلى فرص ، و أخلاقيات العمل في مختلف البيئات والتعامل مع الفروقات الثقافية ، وتحليل النماذج الخاصة بالإبداع الوظيفي وربطها ببيئة العمل.

ويستهدف البرنامج الذي يعقد على مدى 4 أيام تدريبية من الساعة 5 عصرا وحتى 9 مساء ، الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي ، والإداريين والمشرفين وقادة فرق العمل ، والراغبين بتطوير الأداء وتحقيق النجاح الوظيفي