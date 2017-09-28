نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير ومنسوبي فرع المجاهدين بالمنطقة الشرقية الأستاذ صالح بن مبخوت الكربي، ومنسوبي الفرع.

واطلع سموه على الجهود التي يبذلها الفرع، مشيداً سموه بما يبذله فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية، والتنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية المختلفة، مشدداً سموه على ضرورة استمرار العمليات التطويرية التي يشهدها القطاع، داعياً لتوعية المجتمع بالجهود التي تبذلها إدارة المجاهدين في مختلف المناطق، متمنياً سموه للفرع ومنسوبيه التوفيق في أداء مهام عملهم.

من جانبه عبر مدير فرع المجاهدين بالمنطقة الشرقية صالح الكربي، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الفرع لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهات، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المستمر والدائم لإدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية.



