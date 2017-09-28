أمير الحدود الشمالية يلتقي مدير فرع وزارة المياه بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري، الذي أطلع سموه على مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة التي تم الانتهاء منها والمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات قيد الدراسة .

وشدد سموه على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم وضرورة العمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة الحدود الشمالية من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه .

من جانبه أعرب المهندس الشراري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لمشروعات المياه بالمنطقة وتوجيهاته السديدة التي تكون بإذن الله عوناً له ولزملائه في فرع وزارة المياه بالمنطقة .