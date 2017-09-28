 أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
المناطق - عرعر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه بالإمارة اليوم, نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد تطواني .
ورحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بنائب رئيس الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية والوفد المرافق لهً.
واستمع سموه إلى شرح عن برامج وفعاليات الهيئة واهتمامات الهيئة بالبيئة الطبيعية للنباتات والحيوانات والعمل على إنمائها في مواطنها الطبيعية, إضافة إلى تشجيع وإجراء البحوث العلمية،منوهاً بجهود الهيئة في الحفاظ على الحياة الفطرية .
وأشاد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من جهته, بجهود سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ودعمه للهيئة في المنطقة وسبل المحافظة على الحياة الفطرية .

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