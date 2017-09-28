أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه بالإمارة اليوم, نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد تطواني .

ورحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بنائب رئيس الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية والوفد المرافق لهً.

واستمع سموه إلى شرح عن برامج وفعاليات الهيئة واهتمامات الهيئة بالبيئة الطبيعية للنباتات والحيوانات والعمل على إنمائها في مواطنها الطبيعية, إضافة إلى تشجيع وإجراء البحوث العلمية،منوهاً بجهود الهيئة في الحفاظ على الحياة الفطرية .

وأشاد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من جهته, بجهود سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ودعمه للهيئة في المنطقة وسبل المحافظة على الحياة الفطرية .