المعرض الفني الأول (زوايا لونية) بجامعة الملك سعود يبهر الحضور ويعزّز دور الجامعة بالشراكة المجتمعية

برعاية معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور/ بدران العمر وبحضور كلا من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة/ إيناس العيسى و وكلاء و وكيلات الجامعة و عمداء وعميدات الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، افتتح معاليه المعرض الفني الأول للفنون التشكيلية “زوايا لونية ” بالشراكة مع فنانين وفنانات سعوديين من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حيث كان المعرض ببهو المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود و ذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 14 محرم 1439هـ ويمتد الي يوم السبت الموافق 17 محرم 1439هـ وسوف يكون الحضور للجمهور المهتم بالفنون التشكيلية والبصرية من مساء يوم الخميس الساعة ال5 عصراً الي 10 مساء ,حيث تم تدشين المعرض صباح يوم الأربعاء بحضور المجتمع الأكاديمي النسائي , وانطلقت فكرة المعرض من إدارة الدراسات المؤسسية وامتزج الحلم بالواقع لتحقيق رؤية المملكة 2030 المتجسدة في مجتمع حيوي بيئته عامرة بطموح الوطن.

حيث استهل حفل الافتتاح بقص شريط المعرض الفني ثم استمع معالي مدير الجامعة أثناء جولته بالمعرض لشرح كل فنان وفنانة لاعمالهم الفنية المشاركة بالمعرض وما يحويه من أعمال إبداعية وأعرب معالي الدكتور/ بدران العمر عن ترحيبه واهتمامه بالفنانين والفنانات المبدعين ودعم الثقافة بشتى مجالاتها والاستثمار فيها, وبداً بالفنون التشكيلية والبصرية بشكل جاد, واحتضن الطاقات الشبابية الواعدة , وقد تم فتح أبواب الجامعة لكل فئات المجتمع لزيارة المعرض إيماناً بأهمية نشر ثقافة التذوق الفني برؤية وهوية سعودية تستمد قوتها من الثوابت الدينية .

و أوضحت سعادة الدكتورة / ريم العودان رئيسة لجنة معرض “زوايا لونية ” أن المعارض الفنية تلعب دوراً فعالاً في تنشيط الإنتاج الفني , فهي مصدر إلهام وإيقاظ للفكر ونشر الجمال , وتتيح فرصة التأمل وتهذيب الذوق , ونقل رسالة حضارية وثقافية و اجتماعية واقتصادية .

كما اكدت الأستاذة / منى العيسى منظمة معرض “زوايا لونية” في كلمتها ان الهدف من المبادرة تأسيس حركة فنية تنطلق من المدينة الجامعية للطالبات بالشراكة مع كوكبة من الفنانين و الفنانات , ونشر الوعي الفني في المجتمع والارتقاء بالذائقة الفنية وبالحس الجمالي والإبداعي لدى المجتمع الريادي العالمي للفن السعودي التشكيلي.

و أضافت (كلما عظمت الأحلام عظمت الانجازات وهذا ما تتبناه جامعتنا ليأخذ الفن دور في بلورة وتحقيق رؤية 2030 بتعبيراته التي تعكس الواقع وتستشرف المستقبل , لذلك سيكون المشروع القادم بإذن الله لمبادرة الحراك الفني هي استضافة دورية لفنانين ملهمين من داخل وخارج الجامعة لتبادل المعارف والحوارات والتحليل والنقد الفني وتبني المواهب وصقلها لنخطو نحو المستقبل لغدا أفضل).

كما شمل المعرض الاول للفنون التشكيلية (زوايا لونية) اكثر من (50) مشارك ومشاركة من الفنانين وأكثر من (100) لوحة تشكليه و (19) مجسم فني باختلاف توجهاتهم الفنية من (الرسم – النحت والتركيبات ثلاثية الأبعاد – التصوير الفوتوغرافي – التصميم الجرافيكي –الفن المفاهيمي ) .

وقدمت الطالبات من مركز تنمية المهارات لشؤون الطالبات رسمه تجريدية للملك سلمان -حفظه الله- بأسلوب تأثيري، وتم استغراق إكمالها ثلاث أيام وما يقارب خمسة عشر ساعة من كل يوم، وتم قيامهم بالرسم الحي وابداء الصورة الوطنية بطريقة جذابة امام الحضور.

و قد تم تخصص برنامج ثقافي لمعرض “زوايا لونية” حيث يشمل حديث فني عن ( الهوية العربية في الأعمال الرقمية) و( كيف تقدم نفسك كفنان) وأيضا موضوع (حياة فنان) وكذلك (علاقة القصيدة باللوحة ) وأخيراً (إعداد ملف انجاز الفنان).

واستقطبت ورشة عمل بعنوان (تأسيس اللوحة الفنية) تقدمها الدكتورة (لطيفة الفيصل ) وأيضا ورشة عمل بعنوان (مقدمة في تصميم الهوية البصرية للشركات في القطاع الخاص) يقدمها الدكتور / سلطان الزياد .

وقد لاقى المعرض الفني إعجاب الزوار بما قدم من أعمال فنية كما أشتمل المعرض على ركن (مؤسسة الوليد للإنسانية) وركن (وزارة الثقافة والإعلام)

وتواصل جامعة الملك سعود اهتمامها بالحركة الفنية وتطويرها في المملكة وتحقيق 2030 بعقد شراكات مميزة لخلق مجتمع واعي فنيا والمساهمة لابتكار اتجاهات إبداعية, حيث وقعت الجامعة متمثلة بوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة /إيناس سليمان العيسى شراكة مع معهد المهارات والفنون للتدريب العالي ممثله برئيس مجلس إدارة معهد الفنون ومؤسسة الفن النقي سمو الاميرة /اضواء بنت يزيد ال سعود ,و الذي يهدف الي تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال العمل المجتمعي التنموي بما في ذلك الشراكة في البرامج والفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية.

واختتم سعادة مدير الجامعة جولتة بفخره واعتزازه بتضافر جهود فريق العمل بكل حماس وجدية وشكر سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات التي صنعت ثقافة الفريق الواحد وساندتهم بالدعم الدائم ولجميع الفنانين والفنانات المشاركين بالمعرض الفني واعضاء لجنة المعرض على مابذلوه من جهد وعمل.