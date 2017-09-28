اتحاد 8 جمعيات خيرية بالشرقية لاستثمار 13 ألف متر مربع

اتحدت ثمان جمعيات خيرية بالمنطقة الشرقية في استثمار ١٣ ألف متر مربع في مخصصاتها من الأراضي، التي منحتها لهم وزارة الشؤون البلدية والقروية في حي التحلية و شاطئ الغروب بالخبر ، مع إحدى المؤسسات الوطنية أمس في الدمام.

وجاء توقيع الاتفاقية بحضور رؤساء مجالس ادارات و المدراء التنفيذيين للجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع الاستثماري ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات ومدراءها التنفيذيين ، ومدراء الدوائر الحكومية والإعلاميين.

وألقى الدكتور صالح اليوسف رئيس مجلس ادارة جمعية ترابط و نائب رئيس مجلس ادارة جمعية بناء نيابة عن الجمعيات الخيرية الثمانية المشاركة في المشروع كلمة بهذه المناسبة ، بارك فيها الجهود في تحويل مفهوم الاستثمار في القطاع الخيري ، من العمل الرعوي إلى مشاريع مشتركة مستدامة تعود بالنفع على كافة الجمعيات المشاركة و شكر فيها سعادة مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية أ. عبدالرحمن بن فهد المقبل على مشاركته بالحضور و اشاد بجهوده في مجال العمل الخيري و تمنى له التوفيق و السداد في عمله الجديد و رحب ايضا بمشاركة أ. نايف السفياني المدير العام فرع التنمية الاجتماعية بالدمام و اشاد بجهود أ. سعيد الغامدي المدير العام السابقة لفرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالشرقية.

تلاه تكريم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أ. عبدالرحمن بن فهد المقبل من قبل رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات المشاركة بالمشروع بتهنئته بالمنصب الجديد و تقديم درع تذكاري باسم الجمعيات الثمانية المشاركة في المشروع كما قدمت قاعة الأندلس للاحتفالات درعا تذكاريا بهذه المناسبة بعد ذلك قدم رؤساء الجمعيات درعا تذكاريا لنائب رئيس مجلس إدارة ترابط والمدير العام لقاعة الأندلس أ. زيد العيسى على دعمه الاتفاقية كراعي ضيافة ثم كرم المنظمون الراعي الإعلامي للمناسبة متمثلا في مجمع تلفزيون الدمام.

بعد ذلك قام رئيس لجنة الاشراف و المتابعة للجمعيات الأمين العام لجمعية ترابط أ. ناصر بن احمد الزاهد ونائبة المدير العام لجمعية العمل التطوعي أ. محمد البقمي بالإضافة الى مدير مؤسسة مساحة الحدث أ. عمر العمير بتوقيع الاتفاقية.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة الاشراف و المتابعة للجمعيات الأمين العام لجمعية ترابط أ. ناصر بن احمد الزاهد على أن الاتفاقية مهد لها بأكثر من اجتماع وخضعت الاتفاقية لدراسة جدوى الاقتصادية من قبل احدى المؤسسات الوطنية المتخصصة.

واضاف الزاهد تم دراسة المشروع وإقرار طرح العديد من الحلول مؤكدا إجماع الأعضاء على اختيار ثلاثة مكاتب استشارية لتقديم دراسة مهنية للمشاريع المقترحة، تشمل دراسة جدوى اقتصادية استثمارية، وعلى ضوئها تم وضع خطة موحدة للتنفيذ مع إمكانية عقد اتفاقية شراكة مع إدارات تلك الجمعيات في حالة وجد أن المشروع المشترك يخدم أهداف الجمعيات المالكة للأراضي ويحقق أعلى عائد ممكن لاستثماراتها، فيما يعود بالنفع على الجمعية من ناحية زيادة موارد الدخل وتقديم الخدمات لمستفيديها.

واضاف الزاهد تم اختيار احدى المؤسسات الوطنية و هي مؤسسة مساحة الحدث لتشغيل المشروع الاستثماري ويملكها شباب سعوديون ونصت الاتفاقية على استثمار الأراضي لمدة سنتين قابلة للتمديد على ان يتم العمل على وضع خطة للاستثمار في الاراضي على المدى البعيد بمشاركة الجمعيات الثمانية المالكة للأراضي.