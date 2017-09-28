ضمن مبادرة حفظ النعمة.. أمانة المنطقة الشرقية توقع اتفاقية لتدوير الطعام

ويساهم المشروع في الاستفادة من مخلفات الهدر الغذائي الذي يصل الى 13 مليون طن من الاغذية سنوياً تشكل 26% من الاستهلاك الغذائي في المملكة حسب تقرير وزارة الزراعة. ويتم دفنها او حرقها في مكبات النفايات مما يسبب زيادة في النفايات الصلبة وتفاقم مشكلتها البيئية بالاضافة الى التكاليف والخسارة على الاقتصاد المحلي.فيما أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ان مشروع تدوير الطعام يحقق اهداف مبادرة حفظ النعمة والتي اطلقتها الامانة مسبقاً والتي تهدف الى التوعية بالمحافظة على النعمة وتقليل الهدر. بالاضافة الى تخفيض كميات النفايات الصلبة بالمدفن الصحي التابع للامانة. كما اشار الجبير الى دعمه الى اي مبادرات توعوية او عملية تساهم في حفظ النعمة ورفع الوعي البيئي

من جهته صرح المهندس عبدالعزيز النغيثر ان المشروع يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح في حفظ النعمة التي لا يستفاد منها كغذاء للإنسان وتقليل هدر الطعام والذي يحقق اهداف ما تقوم عليه جمعية اطعام من برامج وخطط توعوية. كما عبر النغيثر عن دعمه لمثل هذه المبادرات الخلاقة والتي تساهم في حفظ النعمة واستغلال الموارد.

وقال هشام الجبر الرئيس التنفيذي لشركة تدوير سيتم افتتاح المصنع الاول للشركة في عام 2018 باذن الله في مدينة الدمام والذي تصل طاقته الانتاجية الى 6000 طن سنوياً، وسيتم التوسع في السنوات القادمة في المدن الرئيسية الاخرى وذلك بعد تقييم التجربة والاستفادة من الخبرات. كما قدم الجبر شكره للامانة ولكل من قدم دعمه آملاً ان يحقق المشروع الاهداف المشتركة بالاستفادة من الموارد المهدرة والحفاظ على البيئة.