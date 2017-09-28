 المنتخب السعودي الأول يواصل استعداداته لمواجهة جامايكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ماجد عبدالله: معسكر المنتخب بجدة لوقوف باوزا على مستويات اللاعبين أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو نقطة المتحمي بطبب “هيئة الرياضة” تقدم إعانة مالية لنادي الاتحاد بـ 10 ملايين .. وتشكل لجنة لدراسة أوضاع “الوحدة” خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة أردوغان: تركيا وإيران تسعيان للأمن والاستقرار في المنطقة !! الشيخ “السديس” مشيدا بجهاز أمن الدولة: بلاد الحرمين تتفيأ ظلال الأمن والأمان المنتخب السعودي الأول يواصل استعداداته لمواجهة جامايكا دراسة: الوزن الزائد يؤدي بشكل مباشر لأزمة قلبية ضمن مبادرة حفظ النعمة.. أمانة المنطقة الشرقية توقع اتفاقية لتدوير الطعام اتحاد 8 جمعيات خيرية بالشرقية لاستثمار 13 ألف متر مربع المعرض الفني الأول (زوايا لونية) بجامعة الملك سعود يبهر الحضور ويعزّز دور الجامعة بالشراكة المجتمعية أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

المنتخب السعودي الأول يواصل استعداداته لمواجهة جامايكا

المناطق - الرياض

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة استعداداً للمواجهة الودية الأولى التي ستجمعه مع منتخب جامايكا في السابع من شهر أكتوبر الجاري ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018 م.
وبدأت الحصة التدريبية بقيادة المدير الفني إدغاردو باوزا بالجري حول الملعب، تلى ذلك تمارين الإحماء المتنوعة، ليشرع بعدها إدغاردو باوزا لإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب ، بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين.
وعلى صعيد متصل اكتفى اللاعب محمد السهلاوي بتمارين خاصة في الملعب برفقة الجهاز الطبي، فيما شارك اللاعب معتز هوساوي في الحصة التدريبية برفقة زملائه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>