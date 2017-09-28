المنتخب السعودي الأول يواصل استعداداته لمواجهة جامايكا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة استعداداً للمواجهة الودية الأولى التي ستجمعه مع منتخب جامايكا في السابع من شهر أكتوبر الجاري ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018 م.

وبدأت الحصة التدريبية بقيادة المدير الفني إدغاردو باوزا بالجري حول الملعب، تلى ذلك تمارين الإحماء المتنوعة، ليشرع بعدها إدغاردو باوزا لإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب ، بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين.

وعلى صعيد متصل اكتفى اللاعب محمد السهلاوي بتمارين خاصة في الملعب برفقة الجهاز الطبي، فيما شارك اللاعب معتز هوساوي في الحصة التدريبية برفقة زملائه.