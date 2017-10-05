 أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو نقطة المتحمي بطبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو نقطة المتحمي بطبب

أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو نقطة المتحمي بطبب
المناطق / عسير

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم، الحفل الذي أقامته أسرة آل أبو نقطة المتحمي تشريفا لسموهما ، وذلك بمنزل الأسرة بمركز طبب .

وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما مقر الحفل المعد بهذه المناسبة شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبو نقطة المتحمي، وعضو مجلس الشورى عبدالعزيز بن سعود أبو نقطة المتحمي ، وسعادة محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وفور وصول سموهما بديء الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى سعادة محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي كلمة الاسرة رحب فيها بسموهما الكريم تشريفهما حفل أسرة آل أبو نقطة المتحمى وكافة قبائلهم ، مبينا أن هذا الوطن الغالي ولله الحمد منذ تأسيسه على يد المؤسس
الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وهي ترفل بالأمن والعز والرخاء والإزدهار، مروراً بأبنائه البررة الذين واصلوا رحلة البناء والتنمية التي أثمرت دولة عظيمة فاعلة ومؤثرة في موازين الرقي والتقدم بإسهاماتها في شتى المجالات ، منطلقة بذلك من ثوابتها الإسلامية الراسخة وقيمها العربية الأصيلة .

بعد ذلك ألقى الشيخ عبدالله بن حمود العمري قاضي الإستئناف بمحكمة الاستئناف الإدارية بأبها كلمة أوضح خلالها العلاقة الوطيدة ودور أسرة المتحمي في نشر الدعوة السلفية بالمنطقة ، منوها بما تحقق للوطن الغالي من منجزات حضارية ومكتسبات كبيرة فضلا عن الوحدة الوطنية العظيمة والتي تحتم على شباب الوطن الالتفاف الدائم خلف القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن الوطن ووحدته .

ثم استمع الجميع إلى قصيدة شعرية باللغة العربية الفصحى ألقاها الدكتور أحمد بن عبداالله التيهاني رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك خالد ، ثم قصيدة وطنية للشاعر أحمد بن شعبان عسيري ، واختتم الشاعر سلمان بن محمد بن سعود المتحمي بقصيدة شعرية نالت استحسان الجميع .

بعد ذلك شارك عدد من رجال قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة بالعديد من اللوحات الشعبية التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة بمشاركة عدد من الفرق الشعبية .

وفي نهاية الحفل تسلم سمو أمير منطقة عسير، وسمو نائبه، هديتين تذكاريتين ، ثم تناول الجميع طعام العشاء بهذه المناسبة.

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