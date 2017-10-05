 “هيئة الرياضة” تقدم إعانة مالية لنادي الاتحاد بـ 10 ملايين .. وتشكل لجنة لدراسة أوضاع “الوحدة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“هيئة الرياضة” تقدم إعانة مالية لنادي الاتحاد بـ 10 ملايين .. وتشكل لجنة لدراسة أوضاع “الوحدة”

“هيئة الرياضة” تقدم إعانة مالية لنادي الاتحاد بـ 10 ملايين .. وتشكل لجنة لدراسة أوضاع “الوحدة”
المناطق - الرياض

قرر تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة تقديم إعانة بمبلغ ١٠ ملايين ريال لنادي الاتحاد لتسيير أوضاعه.

كما قرر آل الشيخ تشكيل لجنة لدراسة أوضاع نادي الوحدة برئاسة عبدالإله الدلاك وعضوية الدكتور خالد بانصر والدكتور سعود الرومي وطارق كيال.

كما أعلن تركي آل الشيخ وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني والجهات المختصة منح أبناء الشهداء بطاقات خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور جميع مباريات كرة القدم بالمجان، وذلك بناء على ما رفعه الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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