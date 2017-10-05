ماجد عبدالله: معسكر المنتخب بجدة لوقوف باوزا على مستويات اللاعبين

أكد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ماجد عبدالله أن إحدى الإيجابيات التي ستعود على المنتخب السعودي الأول من معسكره الحالي بجدة هو وقوف المدير الفني إدغاردو باوزا عن قرب على مستويات اللاعبين ، مبينًا أن باوزا لم يشاهد اللاعبين إلا في مباريات قليلة بالدوري السعودي للمحترفين .

وقال مدير المنتخب السعودي خلال تصريح صحفي اليوم :” إن المعسكر هو صورة أولية للمدرب، وعلى ضوؤه سيتمكن من الإعداد الجيد للمعسكرات التحضيرية المقبلة، لذا قد تتغير الأسماء بناءً على ما يقدمه اللاعبون خلال فترة المعسكر، وكذلك بناءً على مشاركاتهم مع أنديتهم في المباريات المقبلة”.

وأشاد ماجد عبدالله بمعسكر اللاعبين من مواليد المملكة ، مؤكداً أنها فكرة رائعة، وتلقى دعم كبير من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ من خلال اهتمامه بهذا المشروع الرياضي الجميل، لافتاً النظر إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج للوقت وعدم التسرع .