“هاتف ثوري” جديد من جوجل يتفوق على هواتف أبل وسامسونج .. تعرف على مواصفاته

أعلنت شركة غوغل، التي تتبع شركة ألفابت، الأربعاء، في حفل خاص أقيم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية عن هاتفي “بكسل 2” و”بكسل 2 إكس إل”، والذي يعد المنافس الأقوى لهاتف “آيفون 8” الجديد.

ويعد الهاتفان الجديدان بمثابة الجيل الثاني من سلسلة هواتف “بكسل”، التي أطلقتها غوغل العام الماضي كأول أجهزة من صناعتها، لتدخل في منافسة مباشرة مع شركة “أبل”.

وطرحت الشركة جهاز الهاتف الذكي “بيكسل 2” في حجمين لهما خصائص متشابهة مثل الهيكل المصنوع من الألومنيوم وعدم وجود فتحات تقليدية لسماعات الأذن.

وتبدأ أسعار النسخة الأساسية من 649 دولارا، بينما يبدأ سعر النسخة المتطورة من 849 دولارا، وستطرح الهواتف للبيع في 19 أكتوبر.

خصائص الهاتف الجديد

ويمتاز الهاتفان الجديدان بأنهما صاحبا أفضل كاميرا في هاتف ذكي في السوق، بحسب ما أعلنته غوغل، إذ حققت أفضل مجموع نقاط متفوقة على هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس من أبل وغالاكسي نوت 8 من سامسونغ.

وتقدم غوغل هاتف “بكسل 2” شاشة من نوع “أمولد” بقياس 5 بوصات، وذاكرة تصل إلى 4 غيغا بايتات، و 64 أو 128 جيجابايتًا من مساحة التخزين الداخلية.

ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.8 ميليمترات ويزن 143 غراما، معالجا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراغون 835، إضافة إلى بطارية بسعة 2700 ميلي أمبير/ساعة، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار.

ويملك “بكسل 2” كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغا بكسل مع مثبت صورة بصري وإلكتروني، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بكسل، ومكبري صوت بتقنية ستيريو.