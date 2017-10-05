 تعرف على هذه الميزة التفاعلية “الممتعة” من إنستجرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعرف على هذه الميزة التفاعلية “الممتعة” من إنستجرام

تعرف على هذه الميزة التفاعلية “الممتعة” من إنستجرام
المناطق - الرياض

أعلنت شركة إنستجرام إضافة ميزة جديدة إلى خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير التابعة لها تتيح لمستخدميها إضافة ملصقات تفاعلية لاستطلاع الرأي في قصصها.

وقالت الشركة، المملوكة لشركة #فيسبوك، في منشور على مدونتها: “نقدم اليوم ملصقاً تفاعلياً لاستطلاع الرأي في قصص إنستغرام، الذي يُمكّنك منه طرح الأسئلة ومشاهدة النتائج من أصدقائك ومتابعيك من خلال تصويتهم”.

وأضافت إنستغرام، التي أعلنت حديثاً أنها أصبحت تملك أكثر من 800 مليون مستخدم نشط شهرياً أن “هذا يمكن المستخدمين لأول مرة من التفاعل بشكل مباشر من خلال قصص إنستغرام وليس فقط عن طريق الرسائل الخاصة، ما يجعل التواصل أسهل مع الأصدقاء والمتابعين”.

وأوضحت الشركة أنه يمكن بسهولة مشاركة خيارين من استطلاع الرأي في القصص والحصول على ردود الفعل في أي وقت، فبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو للقصص، يمكن للمستخدم اختيار ملصق استطلاع الرأي ووضعه في أي مكان يريده، ثم كتابة السؤال الذي يرغب به وتخصيص خيارات معه للاقتراح.

وبعد مشاركة استطلاع الرأي، يمكن لأصدقاء المستخدم ومتابعيه البدء فوراً في التصويت ومشاهدة النتائج في الوقت الفعلي، وبمجرد قيام شخص ما بالتصويت، يمكنه مشاهدة الخيار الذي يحتل الصدارة في أي لحظة.

وللاطلاع على نتائج استطلاع الرأي الخاصة به، يتعين على المستخدم التمرير للأعلى لفتح قائمة المشاهدين لتلك القصة، وهناك سيشاهد كل الأصوات للحصول على أفضل إجابة لسؤاله، وفق ما قالت إنستغرام، إذ لن يشاهد فقط عدد الأصوات التي حصل عليها كل خيار، ولكن سيشاهد أيضاً من قام بالتصويت وما الخيار الذي اختاره.

يُشار إلى أن هذه الميزة الجديدة تمثل أول ميزة تفاعلية لقصص إنستغرام. وأشارت الشركة إلى أنه يقدم بالإضافة إلى ذلك أداتين جديدتين لزيادة المتعة في القصص، وهما أداة اختيار لون النصوص والفرش وأداة لترتيب النصوص والملصقات.

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