 لطمة قوية لـ”ثعالب” ليستر سيتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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لطمة قوية لـ”ثعالب” ليستر سيتي

المناطق - وكالات

تلقت آمال ليستر سيتي في التعاقد مع أدريان سيلفا من سبورتنغ لشبونة، ضربة جديدة، الأربعاء، بعدما قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إنه رفض طلبا من الاتحاد الإنجليزي للعبة لمنح لاعب الوسط بطاقة انتقال دولية.

وقام ليستر بشراء اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قبل دقائق من إغلاق نافذة الانتقالات في 31 أغسطس، لكن الفيفا المسؤول عن الانتقالات الدولية تسلم أوراق اللاعب بعد لحظات من انتهاء الموعد النهائي للتسجيل.

ورفض الفيفا قبول انتقال سيلفا، مما دفع الاتحاد الإنجليزي للتقدم بطلب الى الاتحاد الدولي في أوائل سبتمبر، وقوبل هذا الطلب بالرفض الأربعاء.

وأورد الفيفا في بيان “تم رفض الطلب الذي قدمه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم للحصول على البطاقة الدولية للاعب أدريان سيلفا من أجل تسجيله في صفوف ليستر سيتي”.

ولن يكون بوسع ليستر سيتي التعاقد مع اللاعب إلا في فترة الانتقالات المقبلة في يناير ما لم ينقل القضية إلىمحكمة التحكيم الرياضية.

ورفض متحدث باسم ليستر التعليق على رفض الفيفا.

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