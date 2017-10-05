شاهد.. رد فعل “الفغم” السريع تجاه خادم الحرمين عند تعطل سلم الطائرة الكهربائي

لفت رد الفعل السريع من اللواء عبدالعزيز الفغم تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على السلم الكهربائي الموضوع أمام الطائرة في موسكو، انتباه متابعي القنوات والمواقع الإخبارية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السلم الكهربائي قد توقف فجأة أثناء نزول خادم الحرمين الشريفين من الطائرة، في مطار العاصمة الروسية موسكو، إلا أن رد فعل اللواء “الفغم” كان سريعًا، إذ وضع يده مباشرة أمام الملك ليمنع أي حالة سقوط، وسنده بيديه، وانتظرا لحظات، ثم تحرك خادم الحرمين نازلا على السلم بعد أن توقف.