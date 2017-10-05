تفجير منازل مشايخ القبائل.. أسلوب الحوثيين الجديد في التصفية شرق صنعاء

فجرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، ثاني منزل لأحد مشايخ القبائل، في إحدى القرى بمديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء، ونفذت خلال ذلك أسلوبا جديدا لتصفية وإعدام عناصر من مقاتليها، لأسباب مجهولة.

وهذا هو ثاني منزل لشيخ قبلي قامت ميليشيات الحوثي بتفجيره في قرية الحول بمديرية نهم، خلال أقل من 24 ساعة.

وذكر سكان من أبناء المنطقة، أن قيادات حوثية وقبل تفجير المنزل، أمرت مجموعة من المقاتلين التابعين لها بالتوجه إلى المنزل، بعد أن فخخته بالمتفجرات، وما إن استقروا بداخله حتى قامت بتفجيره على رؤوسهم، في عملية إعدام جماعية وبطريقة جديدة، تنفذها للمرة الأولى ضد عناصرها.

ورجحوا، أن السبب وراء إقدام ميليشيات الحوثي على هذه الجريمة لتصفية أتباعها الذين يقاتلون في صفوفها، إلى شكها بخيانتهم أو اكتشافها ربما أنهم يعتزمون الفرار والتخلي عن القتال معها، خاصة بعد ازدياد عمليات هروب عناصر كثيرة من صفوفها، مؤخرا.

وأفادت مصادر محلية، أن المنزل الذي تم تفجيره في منطقة بران بقرية الحول، يمتلكه الشيخ القبلي عبده يحيى فرحان، والذي سبق أن فجرت منزلا آخر له قبل ستة أشهر، بتهمة معارضته لمشروعها الانقلابي الطائفي ودعم الشرعية.

وأكدت، أنه تم تفجير المنزل على رؤوس مجموعة من عناصرها (لم تستطع التحقق من عددهم)، بعد توجيه الأوامر لهم بالدخول إلى هناك، مما أسفر عن مقتلهم جميعا، وتركت ميليشيات الحوثي جثثهم تحت أنقاض المنزل.

كانت ميليشيات الحوثي قد فجرت أيضاً، الثلاثاء، منزل الشيخ صالح فرحان، والمستوصف الصحي في ذات القرية.