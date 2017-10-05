أمير الحدود الشمالية يوجه أمانة المنطقة بتخصيص ٥٠٪‏ من الأسواق للأسر المنتجة وتكليف “العمل” بالتجهيزات

فاجأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، رواد معرض الأسر المنتجة الذي ينظمه مركز التنمية الأجتماعية في سوق عرعر مول بحضوره وتجوله بالمعرض والتقائه بالسيداتالمستثمرات في المعرض .وأكد سموه في تصريح لوسائل الإعلام أن نجاح المرأةِ السعودية في كثير من الأعمال والمشاريع يعكس إرادة حقيقة وثقة بالدور الذي تقوم به، ولعل برامج الأسر المنتجة قد عكس هذا النجاح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتفاعلة مع هذا البرنامج، وأعطى مزيدا من الأمل والايمان بإبداعاتِ المرأة السعودية.مشيرا سموه إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي القاعدة الاساسية للاقتصاد الوطني ، وتوفر ٧٠٪‏ من فرص العمل في القطاع الخاص.

مؤكداً سموه أن ما تقوم به الأسر من جهد وعمل لطلب الرزق يوجب علينا كأبناء وطن واحد أن نتحد في دعمها وتنميتها وتطويرها، وأن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع لتحقيق ذلك الهدف،

في ظل دعم و توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –

التي نصت على أن يخصّص البنك السعودي للتسليف والادخار مبلغ ( 2 مليار ريال) لدعم المشروعات الصغيرة للأسر المحتاجة، ومليار و 500 مليون ريال لمشاريع الأسر المنتجة لمساعدتها في اقتناء المعدات التي تمثل رأس المال والخامات اللازمة وغيرها لبدء هذه الأسر أنشطتها.

وكان لذلك الدعم الأثر الكبير في تنمية سوق الأسر المنتجة في كافة مناطق مملكتنا الحبيبة . وتأسيس فعلي لهذا النشاط المشرف .

مشددا سموه على الجهات الحكومية والأهلية متابعة دعم الأسر المنتجة والإشراف المباشر وفق المسؤوليات المنوطة بها، ووجه سموه أمانة منطقة الحدود الشمالية

بتخصيص ٥٠٪‏ من الأسواق التي تنشأها أمانة المنطقة للأسر المنتجة .كما وجه سموه بتكلف فرع وزارة العمل بالمنطقة بتجهيز المحلات التي تقدمها الأمانة للأسر المنتجة وتأمين كافة المتطلبات .