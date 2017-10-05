 إسقاط الجنسية و الحبس 5 سنوات لبحرينيين اثنين أدينا بالإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إسقاط الجنسية و الحبس 5 سنوات لبحرينيين اثنين أدينا بالإرهاب

إسقاط الجنسية و الحبس 5 سنوات لبحرينيين اثنين أدينا بالإرهاب
المناطق - الرياض

أسقط القضاء البحريني، جنسية مواطنَين بحرينيين وحكم عليهما بالسجن خمس سنوات، بعد إدانتهما بالتدرب على عمليات إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، عيسى الرويعي، أمس الأربعاء، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً بحق متهمَين، بعد إدانتهما بالتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، والتحريض عليها، وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص، بهدف تنفيذ عمل إرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن مصادر أمنية، أن أحد المتهمين تلقى تدريبات عسكرية في إيران، كما أن كان على تواصل مع “العناصر الإرهابية” الموجودة داخل البحرين وخارجها، وأنه غادر البحرين بداية العام 2015 متوجها إلى إيران، بتنسيق مع أطراف موجودة خارج البحرين، وبمساعدة عناصر داخلها. كما أفادت التحريات الأمنية بأنه تلقى تدريبات على استعمال أنواع  من الأسلحة، على يد عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، بهدف تجهيزه وتهيئته للقيام بأي عمليات إرهابية داخل البحرين.

وكان القضاء البحريني قد أصدر في الأشهر الأخيرة عشرات الأحكام بالسجن، وإسقاط الجنسية، والإعدام.

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