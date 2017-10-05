 ياهو: جميع بيانات المستخدمين اخترقت وهكذا يمكن استرجاعها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ياهو: جميع بيانات المستخدمين اخترقت وهكذا يمكن استرجاعها

ياهو: جميع بيانات المستخدمين اخترقت وهكذا يمكن استرجاعها
المناطق - وكالات

كشفت شركة ياهو بأنه تم تسريب جميع بيانات مستخدميها خلال عملية الاختراق التي جرت عام 2013.

وتعرض نحو 3 مليارات حساب للاختراق، في أغسطس 2013، أي أن جميع المستخدمين في الشركة تضرروا من العملية.

وكانت ياهو قد ذكرت آنذاك أنه لم يتم تسريب سوى بيانات مليار مستخدم فقط، ومع نهاية هذا العام اتضح بأن الرقم أكبر بكثير، وأن عملية الاختراق بالفعل هي تسريب كبير، لم يسبق له مثيل.

وشملت البيانات المسربة عددا من المعلومات الشخصية المتعلقة بالمستخدمين بما في ذلك أسماؤهم وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد.

وقالت الشركة الأم “Verizon” إنها أعادت النظر في الرقم الذي أعلنته ياهو في البداية، بعد أن تلقت معلومات جديدة حول الحادثة من خارج الشركة، وقد قامت “Verizon” التي استحوذت على ياهو العام الماضي بإعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها إلى “Oath”.

ومن حسن الحظ أن ياهو تمتلك أداة بحث تمكن من التحقق بسرعة وسهولة ما إذا كان حسابك قد تعرض للاختراق، ويمكن ببساطة كتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك في شريط البحث عبر موقع “haveibeenpwned.com” والضغط على زر “Pwned?”، وبذلك يمكن معرفة كل التفاصيل بشأن الحساب الشخصي على ياهو، فضلا عن تقديم الموقع لميزة “Notify Me” التي تتيح إخطار المستخدم والاتصال به تلقائيا عند اكتشاف تعرض حسابه للاختراق.

وفي حال تم اختراق حسابك يمكنك ببساطة تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.

والجدير بالذكر أنه من الضروري تعزيز كلمات المرور بأرقام وعلامات وتجنب استخدام كلمات سهلة التخمين مثل “Password1” أو “qwerty123”.

ومن المفيد أيضا حذف أي عناوين بريد إلكتروني، قديمة وحسابات لم تعد مستخدمة نظرا إلى أن الاحتفاظ بها يزيد من احتمال التعرض للقرصنة.

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