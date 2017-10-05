شاهد.. أردوغان منزعج من الاستقبال المرتبك في إيران وتجاهل “روحاني” له

تجاهل الرئيس الإيرانى حسن روحانى زيارة نظيره التركى رجب طيب أردوغان، الذى وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى طهران لتلبية دعوة روحانى لبحث التعاون الثنائى وأهم القضايا الدولية.

وأظهر وصول الرئيس أردوغان ،اليوم الأربعاء، لإيران ارتباكًا في المستقبلين الإيرانيين، والذين كان على رأسهم وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعة مدار، ربما بسبب انخفاض مستوى التمثيل و تجاهل

وبدا الارتباك منذ البداية في الاستقبال، ما أظهر عدم الرضى في وجه أردوغان، الذي رفض مماشاة الوزير الإيراني على البساط الأحمر، بل وحتى النظر إليه، بحسب فيديو نشرته وكالات رسمية.

ويرافق أردوغان في الزيارة وزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والتجارة والداخلية والثقافة.

وسيلتقي أردوغان كلًا من الرئيس حسن روحاني والمرشد الإيراني علي خامنئي في إطار الزيارة.

ومن المقرر أن يترأس أردوغان وروحاني اجتماع التعاون التركي الإيراني .

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بجوانبها كافة ، والمستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ملفا سورية والعراق.