آبل وسامسونغ تواصلان التألق في مجال كاميرات الهواتف

أكد خبراء في مجال تقنيات التصوير والأجهزة الذكية أن أحدث هواتف شركتي آبل وسامسونغ حافظت على صدارتها من حيث جودة الكاميرات.

ففي الاختبارات التي أجراها خبراء موقع “DxOMark” المتخصص بتقييم جودة كاميرات الهواتف الذكية، أواخر سبتمبر الفائت، توصلوا إلى نتيجة مفادها بأن هاتف “آيفون-8 بلس” يحتل حاليا صدارة الهواتف الموجودة في السوق من حيث جودة الكاميرا.

AppleInsider.ru

أما بالنسبة لهواتف أندرويد فاختبر الخبراء كاميرا “نوت-8” أحدث منتجات سامسونغ، ليجدوا أن كاميرا هذا الهاتف لا تقل أهمية عن كاميرات “آيفون-8 بلس”.

Apple-iPhone.ru

تتمتع كاميرا آبل ونظيرتها لسامسونغ بمواصفات عالية وأداء ممتاز، لكن المختصين أوضحوا أن السمة المميزة في كاميرا “نوت-8” هي قدرتها على التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة الخافتة، أما كاميرا آيفون المزدوجة الأخيرة فتتميز بجودة الأداء في التقاط الصور الدقيقة التي لا تفقد وضوحها أثناء التكبير.

وفي الحديث عن عيوب تلك الكاميرات، يشير الخبراء إلى أن كاميرا “نوت-8” لديها نقطة ضعف في ضبط توازن اللون الأبيض، أما كاميرا آيفون فتفقد دقة الضبط التلقائي للصورة في ظروف الإضاءة المنخفضة.