تعليم تبوك لجوالكم : سيتم حفظ حقوق جميع المعلمين والمعلمات

في تجاوب لتعليم تبوك تشكر عليه مع جوال منطقة تبوك بعد نشر معاناتهم مع ملاك المدارس الاهلية والتي كانت تحت عنوان معلموا الأهلية بتبوك.. رواتبنا خُصمت ونناشد المسؤولين..

حيث قالت تحرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وبتوجيهات سعادة المدير العام المكلف الأستاذ إبراهيم العُمري على العناية والاهتمام بجميع شؤون المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والأهلية على حدٍ سواء وسيتم التواصل مع ملاك المدارس الأهلية في هذا الشأن للتحقق والتأكيد على حفظ حقوق جميع المعلمين والمعلمات المعنوية والمالية…

وفيما مايخص مخالفات العقود والقضايا الحقوقية بين ملاك المدارس الأهلية والمعلمين يتم الفصل فيها عن طريق الجهات الحكومية الأخرى المعنية في هذا الصدد كفرع وزارة العمل، ودور إدارة التعليم الرسمي في هذا الشأن هو الإشراف والمتابعة للعمل التعليمي في هذه المدارس وفق البرامج الإشرافية وتطبيق الأنظمة التعليمية.

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