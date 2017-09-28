 غارات روسية تقتل العشرات من “جبهة النصرة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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غارات روسية تقتل العشرات من “جبهة النصرة”

غارات روسية تقتل العشرات من “جبهة النصرة”
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، مقتل 49 من جبهة النصرة في ضربات جوية روسية في في محافظة إدلب السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن 49 من جبهة النصرة قتلوا في ضربات جوية روسية في سوريا منهم قياديون سبعة.

وكان الجيش الروسي أعلن، الأربعاء، شن غارات جوية في سوريا، أسفرت عن إصابة زعيم جبهة النصرة (تحرير الشام)، أبو محمد الجولاني، ومقتل عدد من القادة بينهم مساعده.

واتهمت موسكو الجماعة المرتبطة بالقاعدة بمهاجمة الشرطة العسكرية الروسية في محافظة حماة غرب سوريا، الأسبوع الماضي.

وقطعت جبهة النصرة علاقاتها بتنظيم القاعدة العام الماضي وغيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام وباتت تقود تحالفا يسمى هيئة تحرير الشام.

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