 شاهد.. الجبير يلقن رئيسة الاتحاد الروسي دروسا عن تقديم القهوة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. الجبير يلقن رئيسة الاتحاد الروسي دروسا عن تقديم القهوة!

شاهد.. الجبير يلقن رئيسة الاتحاد الروسي دروسا عن تقديم القهوة!
المناطق - الرياض

التقطت الكاميرا، أمس الأربعاء، حديثاً عفويا دار بين وزير الخارجية ، عادل  الجبير، وبين رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، خلال لقاء بينهما على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا .

فعند إهداء فالنتينا “دلة قهوة” مع فناجين فاخرة، بدأ الجبير يشرح لها تقاليد شرب القهوة وطريقة تقديمها وضيافتها.

كما شرح لها الفرق بين تحريك فنجان القهوة ووضعه على الطاولة، في مشهد “لطيف” وإن تم ضمن التقاليد البروتوكولية التي تتجلى عادة بتقديم “الضيوف الدبلوماسيين أو الوزراء وكبار الشخصيات” هدايا معبرة عن ثقافة وتقاليد البلاد “الضيف” إلى البلاد “المضيف”.

يذكر أن الملك سلمان كان وصل الأربعاء إلى موسكو في زيارة تاريخية هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا، ويتوقع أن يلتقي اليوم الخميس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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