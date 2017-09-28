مدرسة نعاش بالباحة تحتفل بيوم المعلم العالمي

أقامت مدرسة نعاش الابتدائية والمتوسطة بتعليم الباحة احتفالها الخاص بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

حيث أقامت المدرسة حفل في طابور الصباح عن يوم المعلم وقدم عدد من الطلاب كلمات بهذه المناسبة

كما القى المرشد الطلابي بالمدرسة عبدالعزيز الزهراني كلمة عن مكانة المعلم في المجتمع ودوره في نشر العلم وتطوير الحياة

بعدها قام قائد المدرسة محمد عبدالله ال سفر بتكريم المعلمين وقدم شكره لجميع المعلمين على جهودهم لنجاح المسيرة التعليمية مؤكدا على حرص المدرسة على الاحتفاء بهذه المناسبة كونه يوم تكريم وتقدير لدور ومكانة المعلم و حرص المدرسة على إحياء تلك المناسبات كواجب تعليمي وديني واجتماعي