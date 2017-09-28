 مدرسة نعاش بالباحة تحتفل بيوم المعلم العالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدرسة نعاش بالباحة تحتفل بيوم المعلم العالمي

مدرسة نعاش بالباحة تحتفل بيوم المعلم العالمي
المناطق - الباحة
أقامت مدرسة نعاش الابتدائية والمتوسطة بتعليم الباحة احتفالها الخاص بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
حيث أقامت المدرسة حفل في طابور الصباح عن يوم المعلم وقدم عدد من الطلاب كلمات بهذه المناسبة
 كما القى المرشد الطلابي بالمدرسة  عبدالعزيز الزهراني كلمة عن مكانة المعلم في المجتمع ودوره في نشر العلم وتطوير الحياة
بعدها قام قائد المدرسة  محمد عبدالله ال سفر بتكريم المعلمين وقدم شكره لجميع المعلمين على جهودهم لنجاح المسيرة التعليمية مؤكدا على حرص المدرسة على الاحتفاء بهذه المناسبة كونه يوم تكريم وتقدير لدور ومكانة المعلم و حرص المدرسة على إحياء تلك المناسبات كواجب تعليمي وديني واجتماعي

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