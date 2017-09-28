دراسات تأهيلية لترميم قرية الأطاولة في الباحة ضمن مبادرات هيئة السياحة

تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية وضمن مبادراتها في التحول الوطني لتأهيل القرى التراثية المدرجة ضمن خطة عمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بمنطقة الباحة بمشروع الدراسات التأهيلية لترميم قرية الأطاولة التراثية ضمن عدد من مشاريع للمحافظة على التراث العمراني بالمنطقة ويقوم حالياً مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة على إعداد المواصفات والشروط المرجعية لتأهيل القرية

واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الأستاذ زاهر الشهري بان المشروع يشتمل على ثلاثة مراحل رئيسية :

المرحلة الأولى: توثيق الوضع الراهن

المرحلة الثانية: الدراسات التأهيلية والتطويرية

المرحلة الثالثة: اعداد مخططات تنفيذية وكميات وشروط ومواصفات لمشروع تنفيذ الخطة التأهيلية والترميم.

مؤكدا بأن المنطقة سوف تشهد بإذن الله

مشاريع وبرامج مختلفة للحفاظ على التراث العمراني تشمل مشاريع تأهيلية

وتطويرية ، و ترميم إنقاذي كما أن جهود سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية

ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تدعم هذا التوجه والحراك للتراث العمراني في المنطقة

وبين ” الشهري ” بأن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة سوف يعمل على البدء في إعداد الدراسة التأهيلية للقرية من دراسات تاريخية للموقع وأثرية وبيئية ومعمارية

واجتماعية ومسح بصري وغيره بعدها دراسة خطة الموقع وآلية التشغيل ودراسة الجدوي للمنازل بالقرية وما إلى ذلك ومن ثم إعداد المخططات الكاملة للمشروع للوصول إلى وثائق الموقع كاملة لطرحها والعمل على مراحلها بشراكة المجتمع المحلي وبلدية محافظة القرى وغيرهم من الشركاء ذات العلاقة والعمل على تأهيلها إن شاء الله .